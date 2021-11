Portugal Masters Par Scores

Friday At Dom Pedro Victoria Golf Course Quarteira, Portugal Purse: $1.7 million Yardage: 7,191; Par: 71 Second Round

Nino Bertasio, Italy 61-69—130 -12 Adri Arnaus, Spain 65-67—132 -10 Lucas Bjerregaard, Denmark 67-65—132 -10 Matthieu Pavon, France 68-64—132 -10 Thomas Pieters, Belgium 68-64—132 -10 Callum Shinkwin, England 67-66—133 -9 Sam Horsfield, England 68-66—134 -8 Richard Bland, England 70-65—135 -7 Grant Forrest, Scotland 68-67—135 -7 Gavin Green, Malaysia 66-69—135 -7 Oliver Wilson, England 68-67—135 -7 Kristoffer Broberg, Sweden 69-67—136 -6 Joachim B. Hansen, Denmark 69-67—136 -6 Benjamin Hebert, France 67-69—136 -6 Nicolai Hojgaard, Denmark 67-69—136 -6 Francesco Laporta, Italy 70-66—136 -6 Min Woo Lee, Australia 68-68—136 -6 Tapio Pulkkanen, Finland 69-67—136 -6 Pep Angles, Spain 68-69—137 -5 Marcus Armitage, England 68-69—137 -5 Alexander Bjork, Sweden 71-66—137 -5 Sean Crocker, United States 70-67—137 -5 Stephen Gallacher, Scotland 69-68—137 -5 Ross Fisher, England 71-67—138 -4 Rasmus Hojgaard, Denmark 67-71—138 -4 David Horsey, England 70-68—138 -4 Matthew Jordan, England 70-68—138 -4 Alexander Levy, France 69-69—138 -4 Jack Senior, England 71-67—138 -4 Steven Brown, England 68-71—139 -3 Padraig Harrington, Ireland 67-72—139 -3 Romain Langasque, France 71-68—139 -3 Richie Ramsay, Scotland 70-69—139 -3 Antoine Rozner, France 70-69—139 -3 Ricardo Santos, Portugal 70-69—139 -3 Jordan L. Smith, England 72-67—139 -3 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 69-71—140 -2 John Catlin, United States 70-70—140 -2 Jamie Donaldson, Wales 73-67—140 -2 Tomas Gouveia, Portugal 71-69—140 -2 Peter Hanson, Sweden 71-69—140 -2 Andrew Johnston, England 72-68—140 -2 Niklas Lemke, Sweden 72-68—140 -2 Vitor Lopes, Portugal 71-69—140 -2 Robert Macintyre, Scotland 70-70—140 -2 Victor Perez, France 72-68—140 -2 Kalle Samooja, Finland 68-72—140 -2 Chris Wood, England 71-69—140 -2 Ashley Chesters, England 75-66—141 -1 George Coetzee, South Africa 70-71—141 -1 Maximilian Kieffer, Germany 70-71—141 -1 Pablo Larrazabal, Spain 70-71—141 -1 Edoardo Molinari, Italy 72-69—141 -1 Thorbjorn Olesen, Denmark 72-69—141 -1 Andy Sullivan, England 70-71—141 -1 Justin Walters, South Africa 71-70—141 -1 Marc Warren, Scotland 74-67—141 -1 Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-72—141 -1 Wil Besseling, Netherlands 68-74—142 E Nicolas Colsaerts, Belgium 69-73—142 E Nacho Elvira, Spain 72-70—142 E Scott Jamieson, Scotland 71-71—142 E Jazz Janewattananond, Thailand 70-72—142 E Mikko Korhonen, Finland 68-74—142 E David Law, Scotland 68-74—142 E Ross McGowan, England 70-WD Calum Hill, Scotland 76-WD Victor Dubuisson, France 77-WD

Missed Cut