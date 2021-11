CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 773 3-4 Mar 786 1-4 May 790 3-4 Jul 779 Sep 778 1-2 Dec 782 3-4 Mar 784 1-2 May 774 3-4 Jul 740 1-2 Sep 738 1-4 Dec 744 Mar 742 May 741 Jul 716 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 559 1-4 Mar 567 3-4 May 572 1-2 Jul 573 Sep 551 1-4 Dec 543 1-2 Mar 550 May 551 1-2 Jul 550 Sep 514 1-2 Dec 507 1-2 Jul 516 1-4 Dec 478 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 741 Mar 718 May 703 1-2 Jul 666 1-4 Sep 546 Dec 536 Mar 536 May 536 Jul 536 Sep 536 Jul 536 Sep 536 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1209 1-4 Jan 1222 3-4 Mar 1234 1-4 May 1244 1-2 Jul 1251 Aug 1247 Sep 1229 1-2 Nov 1222 1-2 Jan 1224 Mar 1205 1-4 May 1200 1-2 Jul 1202 3-4 Aug 1198 Sep 1187 Nov 1180 3-4 Jul 1174 1-4 Nov 1139 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 59.58 Jan 59.49 Mar 59.09 May 58.45 Jul 57.84 Aug 57.06 Sep 56.57 Oct 56.27 Dec 56.23 Jan 56.06 Mar 55.73 May 55.48 Jul 55.42 Aug 55.27 Sep 55.13 Oct 54.93 Dec 54.99 Jul 54.60 Oct 54.59 Dec 54.20 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 335.80 Jan 332.70 Mar 332.80 May 336.20 Jul 339.80 Aug 339.50 Sep 339.00 Oct 336.70 Dec 338.20 Jan 338.00 Mar 332.30 May 330.80 Jul 331.70 Aug 330.60 Sep 329.50 Oct 327.00 Dec 327.80 Jul 327.80 Oct 327.80 Dec 329.20