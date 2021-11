WTA Argentine Open Results

Tuesday At Buenos Aires Lawn Tennis Club Buenos Aires Purse: $125,000 Surface: Red clay BUENOS AIRES (AP) _ Results Tuesday from Argentina Open at Buenos Aires Lawn Tennis Club (seedings in parentheses): Women's Singles Round of 32

Carolina Meligeni Rodrigues Alves, Brazil, def. Maria Victoria Burstein, Argentina, 6-0, 6-0.

Xiaodi You, China, def. Jasmin Jebawy, Germany, 6-1, 6-1.

Victoria Jimenez Kasintseva, Andorra, def. Ana Sofia Sanchez, Mexico, 6-3, 6-3.

Beatriz Haddad Maia (2), Brazil, def. Emiliana Arango, Colombia, 6-1, 6-2.

Laura Pigossi, Brazil, def. Veronica Cepede Royg, Paraguay, 6-4, 2-6, 6-4.

Mayar Sherif (1), Egypt, def. Andrea Lazaro Garcia, Spain, 6-4, 3-6, 7-6 (2).

Despina Papamichail (8), Greece, def. Maria Lourdes Carle, Argentina, 3-6, 6-2, 6-2.

Women's Doubles

Round of 16

Anna Bondar and Panna Udvardy (3), Hungary, def. Jasmin Jebawy, Germany, and Jazmin Ortenzi, Argentina, 6-2, 6-1.

Veronica Cepede Royg, Paraguay, and Kaitlyn Christian, United States, def. Solana Sierra, Argentina, and Victoria Jimenez Kasintseva, Andorra, 6-4, 6-3.