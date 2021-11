CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 791 1-2 Mar 803 1-2 May 806 3-4 Jul 792 3-4 Sep 793 Dec 796 3-4 Mar 798 1-2 May 787 1-2 Jul 753 1-2 Sep 751 Dec 757 Mar 755 May 755 Jul 728 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 573 Mar 581 1-4 May 585 1-2 Jul 585 1-2 Sep 558 3-4 Dec 551 Mar 557 1-2 May 559 1-4 Jul 558 Sep 519 3-4 Dec 511 1-4 Jul 519 3-4 Dec 478 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 760 1-4 Mar 732 1-2 May 717 3-4 Jul 676 3-4 Sep 557 Dec 546 1-2 Mar 546 1-2 May 546 1-2 Jul 546 1-2 Sep 546 1-2 Jul 546 1-2 Sep 546 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1244 Jan 1256 1-4 Mar 1267 May 1276 1-2 Jul 1281 3-4 Aug 1276 1-4 Sep 1258 Nov 1248 Jan 1249 1-4 Mar 1229 3-4 May 1224 3-4 Jul 1226 Aug 1220 1-4 Sep 1209 1-4 Nov 1199 Jul 1192 1-2 Nov 1152 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 61.99 Jan 61.67 Mar 60.98 May 60.12 Jul 59.42 Aug 58.57 Sep 58.02 Oct 57.59 Dec 57.40 Jan 57.12 Mar 56.73 May 56.50 Jul 56.46 Aug 56.31 Sep 56.17 Oct 55.97 Dec 56.03 Jul 55.64 Oct 55.63 Dec 55.24 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 337.20 Jan 334.30 Mar 335.20 May 338.50 Jul 342.00 Aug 341.80 Sep 340.80 Oct 338.30 Dec 339.50 Jan 339.00 Mar 333.40 May 332.10 Jul 333.00 Aug 331.20 Sep 328.90 Oct 328.40 Dec 328.30 Jul 328.30 Oct 328.30 Dec 329.70