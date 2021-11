ATP World Tour Paris Masters Results

Tuesday At Palais Omnisports de Paris-Bercy Paris Purse: €2,603,700 Surface: Hardcourt indoor PARIS (AP) _ Results Tuesday from Tennis Paris Masters at Palais Omnisports de Paris-Bercy (seedings in parentheses): Men's Singles Round of 64

Tommy Paul, United States, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-3, 6-4.

Felix Auger-Aliassime (9), Canada, def. Gianluca Mager, Italy, 4-6, 6-4, 6-1.

James Duckworth, Australia, def. Roberto Bautista Agut (14), Spain, 6-4, 5-7, 7-6 (4).

Reilly Opelka, United States, def. Filip Krajinovic, Serbia, 6-3, 7-6 (4).

Karen Khachanov, Russia, def. Mikael Ymer, Sweden, 6-4, 7-5.

Taylor Fritz, United States, def. Lorenzo Sonego, Italy, 3-6, 6-2, 6-3.

Carlos Alcaraz, Spain, def. Pierre-Hugues Herbert, France, 6-7 (4), 7-6 (2), 7-5.

Alexei Popyrin, Australia, def. Alex de Minaur, Australia, 6-0, 6-3.

Grigor Dimitrov (16), Bulgaria, def. Richard Gasquet, France, 6-1, 4-6, 6-2.

Diego Schwartzman (11), Argentina, def. John Millman, Australia, 7-6 (2), 5-7, 6-2.

Gael Monfils (15), France, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 4-6, 7-5, 6-3.

Marin Cilic, Croatia, def. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 6-3, 6-4.

Men's Doubles

Round of 32

Arthur Rinderknech and Benjamin Bonzi, France, def. Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, and Stefanos Tsitsipas, Greece, 7-6 (3), 6-4.

Sander Gille and Joran Vliegen, Belgium, def. Simone Bolelli, Italy, and Maximo Gonzalez, Argentina, 7-6 (2), 6-4.