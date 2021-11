CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 797 1-4 Mar 808 3-4 May 811 Jul 795 1-2 Sep 795 1-4 Dec 798 3-4 Mar 799 1-2 May 788 Jul 754 1-2 Sep 752 1-4 Dec 758 1-2 Mar 756 1-2 May 756 1-2 Jul 729 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 579 Mar 587 May 590 1-2 Jul 589 Sep 562 1-4 Dec 555 1-4 Mar 561 3-4 May 563 1-2 Jul 562 Sep 521 3-4 Dec 513 Jul 521 1-2 Dec 480 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 750 3-4 Mar 724 May 711 Jul 677 Sep 551 3-4 Dec 545 Mar 545 May 545 Jul 545 Sep 545 Jul 545 Sep 545 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1236 3-4 Jan 1248 1-2 Mar 1258 1-4 May 1267 1-4 Jul 1272 1-4 Aug 1267 1-4 Sep 1248 3-4 Nov 1239 3-4 Jan 1240 1-2 Mar 1220 3-4 May 1215 3-4 Jul 1217 3-4 Aug 1212 1-2 Sep 1201 1-2 Nov 1193 Jul 1186 1-2 Nov 1147 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 61.97 Jan 61.69 Mar 61.03 May 60.21 Jul 59.52 Aug 58.69 Sep 58.15 Oct 57.68 Dec 57.42 Jan 57.14 Mar 56.74 May 56.52 Jul 56.48 Aug 56.37 Sep 56.25 Oct 56.05 Dec 56.11 Jul 55.72 Oct 55.71 Dec 55.32 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 329.10 Jan 327.20 Mar 328.80 May 332.50 Jul 336.30 Aug 336.50 Sep 335.80 Oct 333.90 Dec 335.20 Jan 335.10 Mar 330.40 May 329.00 Jul 329.90 Aug 328.10 Sep 325.50 Oct 323.50 Dec 323.90 Jul 323.90 Oct 323.90 Dec 325.30