BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2602 Up 22 Dec 2548 2566 2510 2564 Up 20 Jan 2602 Up 22 Mar 2586 2604 2557 2602 Up 22 May 2597 2615 2572 2612 Up 16 Jul 2594 2607 2571 2605 Up 11 Sep 2587 2596 2563 2595 Up 13 Dec 2573 2586 2554 2584 Up 15 Mar 2566 2573 2550 2572 Up 11 May 2546 2559 2537 2559 Up 6 Jul 2533 2547 2524 2547 Up 3 Sep 2511 2534 2511 2534 Up 3