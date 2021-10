Butterfield Bermuda Championship Scores

Saturday At Port Royal Golf Course Southampton, Bermuda Purse: $6.5 million Yardage: 6,828; Par: 71 Third Round

Taylor Pendrith 70-61-65—196 Danny Lee 67-67-65—199 Lucas Herbert 70-65-65—200 Patrick Rodgers 68-64-69—201 Vincent Whaley 66-67-68—201 Justin Lower 67-68-67—202 Peter Malnati 70-65-67—202 Patrick Flavin 69-66-68—203 Curtis Thompson 69-67-67—203 Garrick Higgo 67-72-65—204 Graeme McDowell 70-67-67—204 Chad Ramey 65-71-68—204 David Skinns 67-67-70—204 Adam Svensson 68-68-68—204 Peter Uihlein 71-65-68—204 Dylan Wu 69-69-66—204 Jonathan Byrd 72-68-65—205 Stephan Jaeger 72-67-66—205 Patrick Reed 68-69-68—205 Greyson Sigg 68-71-66—205 J.J. Spaun 73-65-67—205 Luke Donald 72-66-68—206 Matt Fitzpatrick 71-68-67—206 Brian Gay 75-67-64—206 Mark Hubbard 74-63-69—206 Ben Kohles 74-68-64—206 Guido Migliozzi 72-65-69—206 Mito Pereira 73-68-65—206 Davis Riley 71-66-69—206 Alex Smalley 69-67-70—206 Brandon Wu 70-70-66—206 Thomas Detry 73-66-68—207 Brett Drewitt 72-66-69—207 Russell Knox 72-68-67—207 Seamus Power 67-70-70—207 Johnson Wagner 74-67-66—207 Sang-Moon Bae 71-69-68—208 Austin Eckroat 68-71-69—208 Dylan Frittelli 68-70-70—208 Scott Gutschewski 69-70-69—208 Adam Hadwin 74-66-68—208 Chase Seiffert 71-65-72—208 Ludvig Aberg 68-68-73—209 Christiaan Bezuidenhout 71-68-70—209 Scott Brown 71-69-69—209 Kramer Hickok 70-68-71—209 Seung-Yul Noh 73-69-67—209 D.A. Points 69-69-71—209 Matthias Schwab 74-63-72—209 Kiradech Aphibarnrat 67-72-71—210 Ben Crane 71-68-71—210 Brandon Hagy 65-72-73—210 David Hearn 69-72-69—210 Sean O'Hair 69-68-73—210 Scott Stallings 74-68-68—210 Robert Garrigus 72-67-72—211 Jim Knous 76-66-69—211 David Lingmerth 75-67-69—211 Denny McCarthy 72-68-71—211 Max McGreevy 73-65-73—211 Aaron Rai 71-69-71—211 Seth Reeves 69-72-70—211 Camilo Villegas 77-65-69—211 Lee Hodges 72-70-70—212 Kurt Kitayama 74-68-70—212 Sepp Straka 74-67-71—212 Sahith Theegala 74-66-72—212 Kyle Wilshire 73-67-72—212 Ben Martin 71-70-72—213 Nick Watney 70-72-71—213 Ryan Armour 73-69-72—214 Hayden Buckley 71-68-75—214 John Senden 72-70-72—214 John Merrick 72-68-76—216 Arjun Atwal 70-72-75—217 Callum Tarren 77-71-DQ

Missed Cut