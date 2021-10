CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 772 3-4 Mar 785 May 788 Jul 775 3-4 Sep 776 1-4 Dec 779 1-4 Mar 780 3-4 May 771 1-2 Jul 744 Sep 743 1-2 Dec 748 1-2 Mar 746 1-2 May 746 1-2 Jul 720 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 568 1-4 Mar 576 1-4 May 579 3-4 Jul 578 3-4 Sep 554 3-4 Dec 550 Mar 556 1-2 May 557 3-4 Jul 556 1-2 Sep 519 3-4 Dec 510 1-4 Jul 518 3-4 Dec 476 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 729 3-4 Mar 704 3-4 May 689 3-4 Jul 648 Sep 524 Dec 521 1-2 Mar 521 1-2 May 521 1-2 Jul 521 1-2 Sep 521 1-2 Jul 521 1-2 Sep 521 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1235 3-4 Jan 1249 1-2 Mar 1259 May 1268 1-4 Jul 1273 1-2 Aug 1268 1-4 Sep 1249 1-2 Nov 1240 1-2 Jan 1241 3-4 Mar 1222 May 1216 3-4 Jul 1218 1-2 Aug 1212 3-4 Sep 1201 3-4 Nov 1193 3-4 Jul 1187 1-4 Nov 1147 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 61.27 Jan 61.05 Mar 60.44 May 59.71 Jul 59.09 Aug 58.28 Sep 57.66 Oct 57.11 Dec 56.80 Jan 56.51 Mar 56.14 May 55.96 Jul 55.90 Aug 55.74 Sep 55.60 Oct 55.39 Dec 55.46 Jul 55.07 Oct 55.06 Dec 54.67 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 332.60 Jan 330.40 Mar 331.40 May 334.80 Jul 338.60 Aug 338.80 Sep 338.20 Oct 336.30 Dec 337.60 Jan 336.60 Mar 332.00 May 330.70 Jul 331.60 Aug 329.80 Sep 327.20 Oct 323.60 Dec 324.00 Jul 324.00 Oct 324.00 Dec 325.40