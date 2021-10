CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 772 1-2 Mar 785 1-2 May 788 1-2 Jul 778 1-2 Sep 779 1-2 Dec 783 Mar 784 1-2 May 774 3-4 Jul 745 3-4 Sep 745 1-4 Dec 750 Mar 748 May 748 Jul 721 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 562 3-4 Mar 571 1-4 May 575 Jul 574 3-4 Sep 552 1-2 Dec 548 1-2 Mar 555 May 556 1-2 Jul 555 Sep 518 Dec 508 3-4 Jul 517 Dec 469 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 710 1-2 Mar 686 3-4 May 673 Jul 630 1-4 Sep 515 1-4 Dec 506 1-2 Mar 506 1-2 May 506 1-2 Jul 506 1-2 Sep 506 1-2 Jul 506 1-2 Sep 506 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1233 3-4 Jan 1246 Mar 1256 May 1265 Jul 1270 1-4 Aug 1265 1-4 Sep 1246 3-4 Nov 1238 Jan 1239 1-2 Mar 1220 3-4 May 1216 1-2 Jul 1218 1-4 Aug 1212 1-2 Sep 1201 1-2 Nov 1192 1-2 Jul 1186 Nov 1145 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 60.87 Jan 60.70 Mar 60.17 May 59.47 Jul 58.81 Aug 58.00 Sep 57.36 Oct 56.82 Dec 56.58 Jan 56.31 Mar 55.93 May 55.72 Jul 55.67 Aug 55.52 Sep 55.38 Oct 55.18 Dec 55.26 Jul 54.87 Oct 54.86 Dec 54.47 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 330.90 Jan 329.20 Mar 330.60 May 334.00 Jul 337.80 Aug 338.10 Sep 337.30 Oct 335.30 Dec 336.60 Jan 335.80 Mar 331.20 May 329.90 Jul 330.80 Aug 329.00 Sep 327.00 Oct 324.90 Dec 325.20 Jul 325.20 Oct 325.20 Dec 326.60