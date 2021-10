WTA Transylvania Open Results

Thursday At Arenele BNR Cluj-Napoca, Romania Purse: $235,238 Surface: Hardcourt indoor CLUJ-NAPOCA, ROMANIA (AP) _ Results Thursday from Transylvania Open at Arenele BNR (seedings in parentheses): Women's Singles Round of 16

Marta Kostyuk (6), Ukraine, def. Mona Barthel, Germany, 6-4, 6-4.

Rebecca Peterson, Sweden, def. Irina Bara, Romania, 6-0, 6-3.

Emma Raducanu (3), Britain, def. Ana Bogdan, Romania, 6-3, 6-4.

Simona Halep (1), Romania, def. Varvara Gracheva, Russia, 6-4, 6-2.

Women's Doubles

Quarterfinals

Aleksandra Krunic, Serbia, and Lesley Pattinama Kerkhove (2), Netherlands, def. Alexandra Ignatik and Andreea Prisacariu, Romania, 6-3, 6-7 (8), 10-8.

Natela Dzalamidze, Russia, and Kaja Juvan, Slovenia, def. Lyudmyla Kichenok and Marta Kostyuk, Ukraine, 6-4, 3-6, 10-7.

Ekaterine Gorgodze, Georgia, and Irina Bara, Romania, def. Ekaterina Yashina and Alena Fomina-Klotz, Russia, 7-5, 6-3.