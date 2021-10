CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 752 1-4 Mar 765 1-4 May 768 3-4 Jul 759 1-2 Sep 761 1-2 Dec 766 1-4 Mar 768 1-2 May 758 1-4 Jul 729 1-2 Sep 729 3-4 Dec 734 1-2 Mar 734 1-4 May 734 1-4 Jul 707 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 543 1-2 Mar 552 1-4 May 556 1-4 Jul 557 Sep 539 1-2 Dec 536 3-4 Mar 543 May 544 1-2 Jul 543 1-2 Sep 507 3-4 Dec 498 1-2 Jul 506 3-4 Dec 463 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 706 1-2 Mar 677 1-4 May 662 1-4 Jul 624 1-4 Sep 510 3-4 Dec 501 3-4 Mar 501 3-4 May 501 3-4 Jul 501 3-4 Sep 501 3-4 Jul 501 3-4 Sep 501 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1238 Jan 1247 1-2 Mar 1256 3-4 May 1266 Jul 1270 1-2 Aug 1264 1-2 Sep 1244 Nov 1234 1-2 Jan 1236 Mar 1216 1-4 May 1210 3-4 Jul 1212 1-2 Aug 1207 Sep 1196 Nov 1184 1-2 Jul 1178 Nov 1136 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 62.31 Jan 61.99 Mar 61.29 May 60.52 Jul 59.88 Aug 59.11 Sep 58.49 Oct 57.93 Dec 57.62 Jan 57.33 Mar 56.91 May 56.56 Jul 56.50 Aug 56.35 Sep 56.20 Oct 55.99 Dec 56.07 Jul 55.68 Oct 55.67 Dec 55.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 326.90 Jan 325.60 Mar 326.50 May 329.50 Jul 333.10 Aug 333.30 Sep 332.50 Oct 330.10 Dec 331.30 Jan 330.30 Mar 325.80 May 324.70 Jul 325.70 Aug 324.20 Sep 321.90 Oct 319.70 Dec 319.90 Jul 319.90 Oct 319.90 Dec 321.30