CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 759 1-2 Mar 771 3-4 May 774 1-2 Jul 763 1-4 Sep 764 1-4 Dec 768 1-2 Mar 770 1-4 May 760 Jul 732 1-4 Sep 731 1-2 Dec 737 Mar 736 3-4 May 736 3-4 Jul 707 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 538 Mar 546 3-4 May 550 1-2 Jul 551 1-4 Sep 535 1-2 Dec 533 1-4 Mar 539 3-4 May 541 1-4 Jul 540 Sep 506 1-4 Dec 497 Jul 505 1-4 Dec 461 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 692 1-4 Mar 668 May 652 1-4 Jul 612 Sep 512 3-4 Dec 505 Mar 505 May 505 Jul 505 Sep 505 Jul 505 Sep 505 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1237 1-4 Jan 1247 Mar 1256 1-4 May 1265 Jul 1269 1-4 Aug 1263 3-4 Sep 1243 1-4 Nov 1234 Jan 1234 1-2 Mar 1215 May 1208 1-2 Jul 1210 1-4 Aug 1205 Sep 1194 Nov 1186 3-4 Jul 1180 1-4 Nov 1138 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 63.14 Jan 62.63 Mar 61.78 May 60.86 Jul 60.06 Aug 59.14 Sep 58.43 Oct 57.81 Dec 57.47 Jan 57.16 Mar 56.74 May 56.40 Jul 56.34 Aug 56.17 Sep 56.03 Oct 55.82 Dec 55.91 Jul 55.52 Oct 55.51 Dec 55.12 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 327.20 Jan 325.80 Mar 326.20 May 329.40 Jul 333.10 Aug 333.10 Sep 332.20 Oct 329.90 Dec 330.60 Jan 329.60 Mar 325.30 May 324.20 Jul 325.20 Aug 323.50 Sep 321.40 Oct 319.40 Dec 319.70 Jul 319.70 Oct 319.70 Dec 321.10