List of inactive players for NFL games in Week 7

KANSAS CITY AT TENNESSEE

Chiefs: CB DeAndre Baker; FB Michael Burton; LB Anthony Hitchens; OL Austin Blythe; OT Prince Tega Wanogho; OG Laurent Duvernay-Tardif.

Titans: LT Taylor Lewan (concussion); DB Chris Jackson; S Amani Hooker (groin); LB Monty Rice; OLB John Simon; WR Chester Rogers; DE Amani Bledsoe.

ATLANTA AT MIAMI

Falcons: QB Feleipe Franks; CB Kendall Sheffield; CB Avery Williams (hamstring); LB Dorian Etheridge; DL John Cominsky; WR Frank Darby; Mike Pennel.

Dolphins: CB Noah Igbinoghene (knee); WR DeVante Parker (shoulder, hamstring); OL Greg Mancz (groin); OL Greg Little; TE Hunter Long; DT John Jenkins (knees).

WASHINGTON AT GREEN BAY

Washington: WR Curtis Samuel; WR Cam Sims; CB William Jackson III; DE Shaka Toey; OL Brandon Scherff; OL Sam Cosmi.

Packers: CB Kevin King; S Vernon Scott; OT Dennis Kelly; DL Jack Heflin; OLB Preston Smith.

NEW YORK JETS AT NEW ENGLAND

Jets: LB C.J. Mosley (hamstring); TE Tyler Kroft (back); S Adrian Colbert; RB Tevin Coleman (hamstring); WR Jeff Smith; DT Jonathan Marshall.

Patriots: LB Dont’a Hightower (elbow/ankle); CB Shaun Wade (concussion); TE Devin Asiasi; G Yasir Durant; RB Rhamondre Stevenson; DE Ronnie Perkins.

CINCINNATI AT BALTIMORE

Bengals: CB Nick McCloud; DE Darius Hodge; WR Mike Thomas (ankle); DT Tyler Shelvin (illness).

Ravens: WR Sammy Watkins (thigh); RB Latavius Murray (ankle); S Ar’Darius Washington; LB Jaylon Ferguson; DT Broderick Washington.

CAROLINA AT N.Y. GIANTS

Panthers: LB Shaq Thompson (foot), WR Terrace Marshall Jr. (concussion), FB Giovanni Ricci (concussion), T Cameron Erving (illness), DE Darryl Johnson, CB Rashaan Melvin, DT Phil Haskins.

Giants: RB Saquon Barkley (ankle), WR Kenny Golladay (knee), WR Kadarius Toney (ankle), WR Sterling Shepard (hamstring), DT Danny Shelton (pectoral), CB Josh Jackson, CB Sam Beal.

