WASHINGTON (AP) — New Zealand beat the United States 104-14 in a rugby test at FedEx Field.

___

New Zealand 104 (Will Jordan 3, Luke Jacobson 2, Angus Ta'avao-Matau 2, Ethan de Groot, Damian McKenzie, Richie Mo'unga, Quinn Tupaea, Dalton Papali'i, Anton Lienert-Brown, Beauden Barrett, Dane Coles, TJ Perenara tries; Mo'unga 9 conversions, McKenzie 3 conversions), United States 14 (Nate Augspurger, Ryan Matyas tries; Luke Carty 2 conversions). HT: 59-7