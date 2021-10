CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 756 Mar 767 1-2 May 769 3-4 Jul 756 1-2 Sep 757 1-4 Dec 761 1-2 Mar 763 1-4 May 753 1-4 Jul 727 Sep 727 1-4 Dec 731 1-2 Mar 731 1-4 May 731 1-4 Jul 703 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 538 Mar 546 3-4 May 550 3-4 Jul 551 Sep 534 3-4 Dec 533 Mar 539 1-2 May 541 Jul 539 3-4 Sep 505 3-4 Dec 496 1-2 Jul 504 3-4 Dec 457 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 667 1-4 Mar 646 May 635 Jul 605 1-4 Sep 511 1-4 Dec 507 3-4 Mar 507 3-4 May 507 3-4 Jul 507 3-4 Sep 507 3-4 Jul 507 3-4 Sep 507 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1220 1-2 Jan 1230 3-4 Mar 1239 3-4 May 1249 Jul 1254 1-2 Aug 1250 1-4 Sep 1231 1-2 Nov 1223 3-4 Jan 1224 3-4 Mar 1204 1-4 May 1197 1-2 Jul 1199 1-4 Aug 1194 3-4 Sep 1183 3-4 Nov 1174 3-4 Jul 1168 1-4 Nov 1126 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 62.09 Jan 61.62 Mar 60.77 May 59.80 Jul 59.00 Aug 58.10 Sep 57.46 Oct 56.91 Dec 56.64 Jan 56.35 Mar 55.91 May 55.61 Jul 55.56 Aug 55.41 Sep 55.25 Oct 55.04 Dec 55.11 Jul 54.72 Oct 54.71 Dec 54.32 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 327.40 Jan 325.40 Mar 325.40 May 327.80 Jul 331.50 Aug 331.50 Sep 330.90 Oct 328.80 Dec 329.50 Jan 328.50 Mar 324.20 May 323.20 Jul 324.30 Aug 322.60 Sep 320.30 Oct 318.30 Dec 318.50 Jul 318.50 Oct 318.50 Dec 319.90