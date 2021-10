CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 741 1-4 Mar 753 1-2 May 757 Jul 746 3-4 Sep 748 Dec 753 Mar 754 3-4 May 745 Jul 718 3-4 Sep 717 3-4 Dec 723 Mar 722 3-4 May 722 3-4 Jul 694 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 532 1-4 Mar 541 1-2 May 545 3-4 Jul 546 Sep 531 1-2 Dec 530 Mar 536 1-4 May 538 1-4 Jul 537 1-4 Sep 503 1-2 Dec 494 Jul 502 1-2 Dec 455 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 660 Mar 640 1-2 May 631 1-2 Jul 599 3-4 Sep 503 1-2 Dec 505 1-2 Mar 505 1-2 May 505 1-2 Jul 505 1-2 Sep 505 1-2 Jul 505 1-2 Sep 505 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1224 Jan 1233 1-2 Mar 1243 1-2 May 1252 3-4 Jul 1258 3-4 Aug 1256 1-4 Sep 1238 1-4 Nov 1229 3-4 Jan 1231 1-4 Mar 1212 May 1206 1-2 Jul 1208 Aug 1202 1-2 Sep 1191 1-2 Nov 1183 1-4 Jul 1176 3-4 Nov 1134 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 62.58 Jan 62.15 Mar 61.30 May 60.31 Jul 59.52 Aug 58.56 Sep 57.90 Oct 57.34 Dec 57.08 Jan 56.81 Mar 56.44 May 56.19 Jul 56.14 Aug 56.02 Sep 55.86 Oct 55.65 Dec 55.75 Jul 55.36 Oct 55.35 Dec 54.96 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 324.00 Jan 323.10 Mar 323.60 May 326.30 Jul 330.20 Aug 330.40 Sep 329.80 Oct 328.30 Dec 329.30 Jan 329.00 Mar 324.60 May 323.70 Jul 324.90 Aug 323.50 Sep 321.20 Oct 319.20 Dec 319.50 Jul 319.50 Oct 319.50 Dec 320.90