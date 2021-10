CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 736 Mar 748 1-2 May 752 1-4 Jul 740 1-2 Sep 742 1-4 Dec 748 Mar 750 May 740 1-4 Jul 716 Sep 715 3-4 Dec 721 Mar 720 3-4 May 720 3-4 Jul 691 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 530 1-4 Mar 539 May 543 1-4 Jul 543 1-2 Sep 528 Dec 525 3-4 Mar 532 1-4 May 534 3-4 Jul 534 Sep 503 1-4 Dec 491 3-4 Jul 500 1-4 Dec 454 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 656 Mar 640 May 631 1-4 Jul 598 3-4 Sep 501 3-4 Dec 494 1-4 Mar 494 1-4 May 494 1-4 Jul 494 1-4 Sep 494 1-4 Jul 494 1-4 Sep 494 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1228 Jan 1237 Mar 1245 3-4 May 1254 3-4 Jul 1260 1-2 Aug 1255 3-4 Sep 1238 Nov 1230 3-4 Jan 1231 3-4 Mar 1215 1-4 May 1211 Jul 1212 3-4 Aug 1206 3-4 Sep 1195 3-4 Nov 1189 Jul 1182 1-2 Nov 1141 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 62.39 Jan 62.02 Mar 61.26 May 60.36 Jul 59.51 Aug 58.53 Sep 57.79 Oct 57.18 Dec 56.87 Jan 56.59 Mar 56.20 May 55.96 Jul 55.92 Aug 55.79 Sep 55.64 Oct 55.40 Dec 55.53 Jul 55.14 Oct 55.13 Dec 54.74 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 322.60 Jan 322.40 Mar 323.30 May 325.60 Jul 329.10 Aug 329.70 Sep 329.70 Oct 328.30 Dec 329.70 Jan 329.10 Mar 326.20 May 325.60 Jul 326.80 Aug 325.40 Sep 323.00 Oct 320.60 Dec 320.50 Jul 320.50 Oct 320.50 Dec 321.90