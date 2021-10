CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 736 1-4 Mar 748 3-4 May 752 1-2 Jul 740 Sep 742 1-4 Dec 748 1-2 Mar 750 1-4 May 740 3-4 Jul 719 Sep 719 1-2 Dec 724 Mar 723 3-4 May 723 3-4 Jul 694 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 532 3-4 Mar 540 1-2 May 544 1-4 Jul 544 1-4 Sep 530 3-4 Dec 527 3-4 Mar 534 1-4 May 536 1-2 Jul 535 1-2 Sep 504 3-4 Dec 492 1-4 Jul 500 3-4 Dec 453 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 662 Mar 645 1-2 May 635 1-2 Jul 601 1-4 Sep 503 1-4 Dec 495 1-4 Mar 495 1-4 May 495 1-4 Jul 495 1-4 Sep 495 1-4 Jul 495 1-4 Sep 495 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1221 1-2 Jan 1229 Mar 1237 1-4 May 1246 1-2 Jul 1252 1-4 Aug 1247 Sep 1230 3-4 Nov 1224 1-2 Jan 1225 1-2 Mar 1209 3-4 May 1205 1-4 Jul 1206 3-4 Aug 1199 3-4 Sep 1188 3-4 Nov 1183 1-4 Jul 1176 3-4 Nov 1135 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 62.02 Jan 61.73 Mar 61.06 May 60.21 Jul 59.39 Aug 58.46 Sep 57.75 Oct 57.12 Dec 56.83 Jan 56.55 Mar 56.21 May 56.01 Jul 55.95 Aug 55.81 Sep 55.65 Oct 55.49 Dec 55.60 Jul 55.21 Oct 55.20 Dec 54.81 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 317.90 Jan 318.10 Mar 319.60 May 322.30 Jul 325.80 Aug 326.50 Sep 326.50 Oct 325.10 Dec 326.40 Jan 326.30 Mar 323.10 May 322.60 Jul 323.80 Aug 322.40 Sep 320.60 Oct 318.70 Dec 319.00 Jul 319.00 Oct 319.00 Dec 320.40