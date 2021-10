CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 734 Mar 746 1-2 May 750 1-4 Jul 738 1-4 Sep 740 1-4 Dec 746 1-2 Mar 748 1-2 May 739 1-2 Jul 719 3-4 Sep 720 Dec 724 1-2 Mar 724 1-4 May 724 1-4 Jul 697 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 525 3-4 Mar 534 1-4 May 538 3-4 Jul 539 1-2 Sep 525 1-2 Dec 523 Mar 529 1-2 May 531 1-4 Jul 530 1-2 Sep 499 3-4 Dec 489 1-4 Jul 497 1-2 Dec 454 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 660 1-4 Mar 644 1-4 May 632 1-4 Jul 599 1-4 Sep 502 1-2 Dec 494 1-2 Mar 494 1-2 May 494 1-2 Jul 494 1-2 Sep 494 1-2 Jul 494 1-2 Sep 494 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1217 3-4 Jan 1226 1-4 Mar 1235 1-4 May 1244 1-2 Jul 1250 1-2 Aug 1246 1-2 Sep 1228 1-2 Nov 1222 1-4 Jan 1223 1-4 Mar 1208 May 1204 Jul 1205 1-4 Aug 1198 1-4 Sep 1187 1-4 Nov 1180 1-4 Jul 1173 3-4 Nov 1132 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 61.29 Jan 61.09 Mar 60.52 May 59.78 Jul 59.07 Aug 58.18 Sep 57.48 Oct 56.83 Dec 56.59 Jan 56.26 Mar 55.94 May 55.76 Jul 55.72 Aug 55.61 Sep 55.48 Oct 55.31 Dec 55.36 Jul 54.97 Oct 54.96 Dec 54.57 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 316.60 Jan 317.40 Mar 319.60 May 322.60 Jul 326.20 Aug 326.70 Sep 326.70 Oct 325.30 Dec 326.70 Jan 326.80 Mar 323.80 May 323.30 Jul 324.50 Aug 323.10 Sep 320.80 Oct 319.30 Dec 319.70 Jul 319.70 Oct 319.70 Dec 321.10