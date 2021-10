CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 724 3-4 Mar 736 3-4 May 741 Jul 729 1-4 Sep 732 1-4 Dec 738 Mar 740 1-2 May 732 1-2 Jul 714 Sep 713 3-4 Dec 717 3-4 Mar 717 1-2 May 717 1-2 Jul 694 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 516 3-4 Mar 525 3-4 May 531 Jul 532 1-4 Sep 519 Dec 516 1-4 Mar 522 1-2 May 524 1-4 Jul 523 1-2 Sep 492 3-4 Dec 485 Jul 493 1-4 Dec 451 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 635 1-4 Mar 622 3-4 May 613 1-2 Jul 582 1-4 Sep 484 1-2 Dec 473 1-4 Mar 473 1-4 May 473 1-4 Jul 473 1-4 Sep 473 1-4 Jul 473 1-4 Sep 473 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1206 1-4 Jan 1215 1-2 Mar 1224 1-4 May 1233 3-4 Jul 1240 Aug 1236 1-4 Sep 1218 1-2 Nov 1211 3-4 Jan 1213 Mar 1198 May 1194 3-4 Jul 1196 3-4 Aug 1189 3-4 Sep 1178 3-4 Nov 1170 1-2 Jul 1164 Nov 1122 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 60.44 Jan 60.31 Mar 59.73 May 58.98 Jul 58.24 Aug 57.31 Sep 56.52 Oct 55.90 Dec 55.63 Jan 55.40 Mar 55.05 May 54.88 Jul 54.83 Aug 54.71 Sep 54.61 Oct 54.44 Dec 54.45 Jul 54.06 Oct 54.05 Dec 53.66 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 317.10 Dec 314.10 Jan 315.40 Mar 317.60 May 320.80 Jul 324.40 Aug 325.30 Sep 325.70 Oct 324.80 Dec 326.40 Jan 326.60 Mar 323.80 May 323.30 Jul 324.60 Aug 323.60 Sep 321.60 Oct 318.20 Dec 318.40 Jul 318.40 Oct 318.40 Dec 319.80