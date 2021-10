CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 731 3-4 Mar 745 1-2 May 750 Jul 740 Sep 742 1-4 Dec 747 3-4 Mar 749 1-2 May 742 1-4 Jul 725 3-4 Sep 725 3-4 Dec 729 Mar 727 1-4 May 727 1-4 Jul 704 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 533 Mar 542 1-4 May 547 1-2 Jul 548 1-2 Sep 530 3-4 Dec 527 1-4 Mar 533 1-2 May 535 1-4 Jul 534 1-4 Sep 497 3-4 Dec 488 1-4 Jul 496 3-4 Dec 451 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 673 Mar 658 3-4 May 650 1-4 Jul 614 3-4 Sep 522 1-4 Dec 510 1-2 Mar 510 1-2 May 510 1-2 Jul 510 1-2 Sep 510 1-2 Jul 510 1-2 Sep 510 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1228 1-4 Jan 1239 3-4 Mar 1250 May 1259 Jul 1265 Aug 1262 Sep 1242 3-4 Nov 1237 3-4 Jan 1239 1-2 Mar 1223 1-4 May 1219 1-4 Jul 1221 1-2 Aug 1214 1-2 Sep 1193 1-2 Nov 1192 1-2 Jul 1186 Nov 1141 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 60.29 Dec 60.51 Jan 60.50 Mar 60.12 May 59.63 Jul 59.11 Aug 58.35 Sep 57.65 Oct 56.98 Dec 56.72 Jan 56.51 Mar 56.23 May 56.14 Jul 56.10 Aug 55.99 Sep 55.87 Oct 55.70 Dec 55.79 Jul 55.40 Oct 55.39 Dec 55.00 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 316.20 Dec 317.10 Jan 319.30 Mar 322.50 May 326.40 Jul 330.30 Aug 331.10 Sep 331.60 Oct 330.60 Dec 332.40 Jan 332.30 Mar 329.50 May 328.50 Jul 329.60 Aug 328.10 Sep 325.00 Oct 320.90 Dec 321.30 Jul 321.30 Oct 321.30 Dec 321.30