New York Red Bulls 1, Miami 0

|Miami
|0
|0
|—
|0
|New York Red Bulls
|1
|0
|—
|1
First Half_1, New York Red Bulls, Klimala, 8 (Gutman), 25th minute.
Second Half_None.
Goalies_Miami, Nick Marsman, John McCarthy; New York Red Bulls, Carlos Miguel, Ryan Meara.
Yellow Cards_Duncan, New York Red Bulls, 64th; Guediri, Miami, 74th.
Referee_Tori Penso. Assistant Referees_Adam Wienckowski, Diego Blas, Edvin Jurisevic. 4th Official_Joseph Dickerson.
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Miami_Nick Marsman; Leandro Gonzalez Pirez, Kelvin Leerdam (Federico Higuain, 83rd), Aime Mabika; Jay Chapman, Blaise Matuidi (Indiana Vassilev, 66th), Lewis Morgan, Rodolfo Pizarro, Brek Shea (Sami Fouad Guediri, 66th); Gonzalo Higuain, Robbie Robinson (Julian Carranza, 77th).
New York Red Bulls_Carlos Miguel; Kyle Duncan, Tom Edwards, Andrew Gutman, Sean Nealis; Frankie Amaya (John Tolkin, 68th), Wikelman Carmona (Cameron Harper, 86th), Sean Davis, Omir Fernandez (Caden Clark, 72nd), Dru Yearwood; Patryk Klimala (Tom Barlow, 85th).