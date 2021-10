CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 734 Mar 747 1-4 May 751 Jul 738 1-4 Sep 740 1-2 Dec 745 1-2 Mar 747 1-4 May 740 Jul 723 1-4 Sep 723 1-2 Dec 726 3-4 Mar 724 1-4 May 724 1-4 Jul 702 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 530 1-2 Mar 539 1-2 May 544 3-4 Jul 545 1-2 Sep 529 Dec 525 3-4 Mar 532 1-4 May 534 1-4 Jul 533 1-4 Sep 495 3-4 Dec 485 3-4 Jul 494 1-4 Dec 449 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 653 3-4 Mar 640 May 631 Jul 597 3-4 Sep 516 1-2 Dec 504 1-2 Mar 504 1-2 May 504 1-2 Jul 504 1-2 Sep 504 1-2 Jul 504 1-2 Sep 504 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1243 Jan 1254 1-4 Mar 1263 3-4 May 1272 1-2 Jul 1277 1-2 Aug 1273 3-4 Sep 1255 1-2 Nov 1249 1-4 Jan 1250 1-4 Mar 1234 May 1229 1-4 Jul 1230 1-2 Aug 1223 1-2 Sep 1194 1-2 Nov 1194 1-2 Jul 1188 Nov 1143 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 61.33 Dec 61.51 Jan 61.46 Mar 61.04 May 60.48 Jul 59.88 Aug 59.07 Sep 58.30 Oct 57.61 Dec 57.35 Jan 57.15 Mar 56.87 May 56.74 Jul 56.68 Aug 56.59 Sep 56.46 Oct 56.24 Dec 56.28 Jul 55.89 Oct 55.88 Dec 55.49 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 317.50 Dec 318.70 Jan 321.00 Mar 323.80 May 327.80 Jul 331.90 Aug 332.90 Sep 333.50 Oct 332.70 Dec 334.60 Jan 334.50 Mar 330.90 May 329.90 Jul 330.90 Aug 329.50 Sep 326.80 Oct 322.90 Dec 322.90 Jul 322.90 Oct 322.90 Dec 322.90