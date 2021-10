CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 744 3-4 Mar 757 1-4 May 760 1-4 Jul 741 Sep 743 Dec 748 Mar 750 May 740 Jul 718 1-4 Sep 717 1-2 Dec 722 1-2 Mar 719 3-4 May 719 3-4 Jul 693 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 537 1-2 Mar 546 May 550 3-4 Jul 551 Sep 534 3-4 Dec 531 1-4 Mar 537 1-4 May 539 Jul 538 Sep 500 1-2 Dec 490 1-2 Jul 499 Dec 453 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 594 3-4 Mar 583 1-2 May 575 3-4 Jul 556 Sep 481 Dec 471 1-4 Mar 471 1-4 May 471 1-4 Jul 471 1-4 Sep 471 1-4 Jul 471 1-4 Sep 471 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1250 1-2 Jan 1261 Mar 1269 1-2 May 1279 1-4 Jul 1284 3-4 Aug 1281 1-4 Sep 1259 Nov 1248 Jan 1249 1-2 Mar 1237 1-2 May 1234 3-4 Jul 1237 3-4 Aug 1230 3-4 Sep 1199 3-4 Nov 1196 3-4 Jul 1194 Nov 1160 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 60.89 Dec 61.14 Jan 60.95 Mar 60.44 May 59.85 Jul 59.24 Aug 58.43 Sep 57.63 Oct 56.83 Dec 56.56 Jan 56.35 Mar 56.13 May 56.01 Jul 55.97 Aug 55.73 Sep 55.53 Oct 55.29 Dec 55.39 Jul 55.39 Oct 55.38 Dec 54.99 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 320.20 Dec 321.20 Jan 323.20 Mar 326.60 May 331.00 Jul 335.50 Aug 336.30 Sep 336.80 Oct 336.00 Dec 337.70 Jan 337.90 Mar 335.70 May 335.20 Jul 336.90 Aug 335.80 Sep 334.30 Oct 328.30 Dec 327.00 Jul 327.00 Oct 327.00 Dec 327.00