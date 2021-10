CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 756 1-2 Mar 768 1-4 May 771 1-2 Jul 749 1-4 Sep 751 Dec 756 Mar 757 3-4 May 748 Jul 727 1-4 Sep 726 1-4 Dec 731 Mar 728 1-4 May 728 1-4 Jul 699 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 540 3-4 Mar 549 3-4 May 554 3-4 Jul 555 1-2 Sep 538 3-4 Dec 534 1-4 Mar 540 1-2 May 542 Jul 541 1-4 Sep 503 3-4 Dec 493 1-2 Jul 502 Dec 455 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 601 Mar 590 1-2 May 582 3-4 Jul 562 Sep 483 1-2 Dec 470 1-2 Mar 470 1-2 May 470 1-2 Jul 470 1-2 Sep 470 1-2 Jul 470 1-2 Sep 470 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1235 3-4 Jan 1246 1-4 Mar 1255 1-4 May 1265 1-4 Jul 1270 1-4 Aug 1266 3-4 Sep 1246 Nov 1236 3-4 Jan 1239 Mar 1229 May 1228 1-2 Jul 1230 1-2 Aug 1223 1-2 Sep 1190 3-4 Nov 1185 1-4 Jul 1185 Nov 1153 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 58.57 Dec 58.83 Jan 58.71 Mar 58.30 May 57.82 Jul 57.29 Aug 56.60 Sep 55.91 Oct 55.19 Dec 54.95 Jan 54.77 Mar 54.57 May 54.48 Jul 54.48 Aug 54.37 Sep 54.20 Oct 53.95 Dec 54.08 Jul 54.08 Oct 54.07 Dec 54.18 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 322.10 Dec 323.60 Jan 325.60 Mar 328.60 May 332.90 Jul 337.30 Aug 338.50 Sep 338.60 Oct 337.30 Dec 339.20 Jan 339.50 Mar 337.70 May 337.40 Jul 339.10 Aug 337.60 Sep 335.40 Oct 328.40 Dec 327.80 Jul 327.80 Oct 327.80 Dec 327.80