CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 755 1-4 Mar 766 May 768 1-4 Jul 741 1-4 Sep 742 1-2 Dec 746 3-4 Mar 748 1-2 May 739 Jul 718 3-4 Sep 717 3-4 Dec 722 3-4 Mar 720 May 720 Jul 686 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 541 1-2 Mar 549 3-4 May 554 1-2 Jul 555 Sep 537 1-4 Dec 531 1-2 Mar 538 May 540 3-4 Jul 541 3-4 Sep 499 1-2 Dec 487 1-2 Jul 496 1-2 Dec 454 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 591 Mar 581 1-4 May 573 3-4 Jul 558 1-4 Sep 479 Dec 465 3-4 Mar 465 3-4 May 465 3-4 Jul 465 3-4 Sep 465 3-4 Jul 465 3-4 Sep 465 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1246 1-2 Jan 1256 1-2 Mar 1264 1-2 May 1272 1-2 Jul 1276 1-2 Aug 1271 1-2 Sep 1249 1-2 Nov 1239 3-4 Jan 1241 1-2 Mar 1230 1-4 May 1229 Jul 1231 Aug 1224 Sep 1191 1-4 Nov 1185 1-4 Jul 1185 Nov 1149 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 58.61 Dec 58.82 Jan 58.69 Mar 58.35 May 57.94 Jul 57.46 Aug 56.80 Sep 56.13 Oct 55.48 Dec 55.23 Jan 55.05 Mar 54.85 May 54.74 Jul 54.74 Aug 54.62 Sep 54.47 Oct 54.21 Dec 54.35 Jul 54.35 Oct 54.34 Dec 54.45 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 325.00 Dec 326.90 Jan 329.10 Mar 332.00 May 336.20 Jul 340.30 Aug 341.20 Sep 341.10 Oct 339.20 Dec 340.50 Jan 340.70 Mar 338.40 May 337.90 Jul 339.20 Aug 337.40 Sep 335.40 Oct 327.40 Dec 327.40 Jul 327.40 Oct 327.40 Dec 327.40