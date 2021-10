New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Oct 2710 Up 58 Dec 2734 Up 57 Dec 2641 2723 2633 2710 Up 58 Mar 2664 2747 2659 2734 Up 57 May 2662 2743 2655 2729 Up 55 Jul 2646 2715 2642 2707 Up 48 Sep 2620 2675 2617 2668 Up 36 Dec 2586 2628 2586 2620 Up 20 Mar 2586 2604 2580 2599 Up 15 May 2582 2588 2580 2582 Up 9 Jul 2575 Up 4