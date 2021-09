CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 725 1-2 Mar 736 1-2 May 739 1-2 Jul 721 1-2 Sep 723 Dec 728 1-2 Mar 730 3-4 May 722 Jul 702 3-4 Sep 701 Dec 706 3-4 Mar 704 May 704 Jul 665 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 536 3-4 Mar 544 1-2 May 549 Jul 549 Sep 528 Dec 522 3-4 Mar 529 1-2 May 532 1-2 Jul 533 3-4 Sep 492 1-2 Dec 480 3-4 Jul 490 Dec 453 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 582 1-4 Mar 572 1-2 May 564 1-2 Jul 550 1-4 Sep 475 3-4 Dec 463 Mar 463 May 463 Jul 463 Sep 463 Jul 463 Sep 463 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1256 Jan 1265 1-2 Mar 1272 May 1278 1-2 Jul 1281 3-4 Aug 1275 1-4 Sep 1253 1-2 Nov 1243 3-4 Jan 1245 1-4 Mar 1232 May 1230 Jul 1230 3-4 Aug 1223 3-4 Sep 1187 3-4 Nov 1186 1-4 Jul 1186 Nov 1145 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 58.79 Dec 58.69 Jan 58.55 Mar 58.27 May 57.89 Jul 57.45 Aug 56.85 Sep 56.22 Oct 55.60 Dec 55.35 Jan 55.16 Mar 54.96 May 54.83 Jul 54.84 Aug 54.74 Sep 54.60 Oct 54.38 Dec 54.50 Jul 54.50 Oct 54.49 Dec 54.60 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 326.20 Dec 328.70 Jan 331.00 Mar 333.40 May 337.10 Jul 340.50 Aug 341.40 Sep 341.30 Oct 339.10 Dec 340.30 Jan 340.40 Mar 338.00 May 337.70 Jul 339.10 Aug 337.40 Sep 334.60 Oct 327.40 Dec 327.40 Jul 327.40 Oct 327.40 Dec 327.40