BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Oct 2589 Up 34 Dec 2616 Up 31 Dec 2567 2602 2559 2589 Up 34 Mar 2595 2631 2589 2616 Up 31 May 2599 2633 2597 2618 Up 29 Jul 2595 2621 2592 2606 Up 22 Sep 2590 2605 2586 2589 Up 14 Dec 2581 2586 2572 2574 Up 6 Mar 2573 2578 2569 2569 Up 5 May 2569 2570 2563 2563 Up 4 Jul 2564 2564 2561 2561 Up 4