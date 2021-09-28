Alexa
  • Directory of Taiwan
  1. Home
  2. World

Monday's Major League Linescores

By Associated Press
2021/09/28 04:04
Monday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Kansas City 102 000 000 3 7 2
Cleveland 211 011 02x 8 10 0

Kowar, Speier (5), Payamps (6), K.Zimmer (8) and S.Perez, Gallagher; Quantrill, Stephan (7), Shaw (8), Clase (9) and Hedges. W_Quantrill 8-3. L_Kowar 0-5. HRs_Cleveland, Rosario (11), B.Zimmer (8).

___

NATIONAL LEAGUE
Pittsburgh 000 010 000 1 6 2
Cincinnati 400 403 20x 13 17 0

Overton, Ponce (2), K.Keller (5), S.Miller (7) and Davis; Sanmartin, Warren (6), Wilson (7), C.Pérez (8), Moreta (9) and Barnhart. W_Sanmartin 1-0. L_Overton 0-1. HRs_Cincinnati, Votto (35), Suárez (29), Castellanos (33), India (21).

Updated : 2021-09-28 05:59 GMT+08:00

MOST POPULAR

Evergrande chairman pocketed $8 billion in dividends while forcing employees to lend company cash
Evergrande chairman pocketed $8 billion in dividends while forcing employees to lend company cash
Beijing arrests US citizen in crackdown as another massive Chinese company goes bankrupt
Beijing arrests US citizen in crackdown as another massive Chinese company goes bankrupt
'Jackie Chan curse' strikes Evergrande
'Jackie Chan curse' strikes Evergrande
Taiwan’s Uniform-Invoice Prize winning numbers for July and August announced
Taiwan’s Uniform-Invoice Prize winning numbers for July and August announced
Hornet attack leaves one hiker dead in New Taipei
Hornet attack leaves one hiker dead in New Taipei
Domestic reopening must precede border reopening: Taiwan CECC head
Domestic reopening must precede border reopening: Taiwan CECC head
Magnitude 5.7 earthquake rocks northeast Taiwan
Magnitude 5.7 earthquake rocks northeast Taiwan
Taiwanese scientists discover potential cure for diabetes
Taiwanese scientists discover potential cure for diabetes
Taiwan halts plan to station Apache helicopters on east coast
Taiwan halts plan to station Apache helicopters on east coast
Leaked DARPA docs reveal plans for risky research with Wuhan lab
Leaked DARPA docs reveal plans for risky research with Wuhan lab