CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 722 1-4 Mar 733 3-4 May 737 3-4 Jul 718 1-2 Sep 719 1-4 Dec 723 3-4 Mar 725 3-4 May 716 3-4 Jul 698 1-4 Sep 697 1-2 Dec 702 1-4 Mar 699 1-2 May 699 1-2 Jul 652 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 539 1-2 Mar 547 May 551 3-4 Jul 551 1-4 Sep 523 Dec 518 Mar 524 3-4 May 527 3-4 Jul 529 1-4 Sep 486 1-2 Dec 474 1-2 Jul 483 3-4 Dec 445 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 587 Mar 577 1-2 May 568 1-4 Jul 551 3-4 Sep 473 3-4 Dec 468 3-4 Mar 468 3-4 May 468 3-4 Jul 468 3-4 Sep 468 3-4 Jul 468 3-4 Sep 468 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1287 1-2 Jan 1297 1-2 Mar 1302 3-4 May 1308 3-4 Jul 1310 3-4 Aug 1301 3-4 Sep 1275 1-4 Nov 1260 3-4 Jan 1261 1-4 Mar 1243 May 1239 Jul 1239 3-4 Aug 1232 3-4 Sep 1196 3-4 Nov 1192 Jul 1191 3-4 Nov 1144 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 58.30 Dec 58.11 Jan 58.17 Mar 58.10 May 57.95 Jul 57.71 Aug 57.26 Sep 56.71 Oct 56.12 Dec 55.86 Jan 55.65 Mar 55.45 May 55.43 Jul 55.46 Aug 55.38 Sep 55.29 Oct 54.97 Dec 55.07 Jul 55.07 Oct 55.06 Dec 55.17 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 337.30 Dec 340.00 Jan 342.30 Mar 345.00 May 348.20 Jul 351.20 Aug 350.90 Sep 348.80 Oct 344.00 Dec 344.60 Jan 343.90 Mar 339.80 May 338.90 Jul 339.50 Aug 335.90 Sep 333.20 Oct 325.90 Dec 324.00 Jul 324.00 Oct 324.00 Dec 324.00