CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 723 3-4 Mar 734 3-4 May 738 Jul 716 Sep 716 1-2 Dec 720 3-4 Mar 722 1-2 May 713 1-2 Jul 695 1-2 Sep 692 3-4 Dec 699 1-2 Mar 699 1-2 May 699 1-2 Jul 650 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 526 3-4 Mar 534 1-2 May 539 Jul 538 1-4 Sep 511 3-4 Dec 504 3-4 Mar 511 3-4 May 515 Jul 516 1-4 Sep 477 3-4 Dec 465 1-4 Jul 474 1-2 Dec 439 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 575 1-4 Mar 566 1-2 May 556 3-4 Jul 543 3-4 Sep 476 1-4 Dec 471 1-4 Mar 471 1-4 May 471 1-4 Jul 471 1-4 Sep 471 1-4 Jul 471 1-4 Sep 471 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1285 Jan 1294 3-4 Mar 1297 3-4 May 1303 1-4 Jul 1305 1-4 Aug 1296 1-4 Sep 1269 3-4 Nov 1254 1-4 Jan 1254 1-2 Mar 1237 1-4 May 1233 3-4 Jul 1234 3-4 Aug 1228 3-4 Sep 1192 3-4 Nov 1185 3-4 Jul 1185 1-2 Nov 1139 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 57.97 Dec 57.87 Jan 57.91 Mar 57.83 May 57.64 Jul 57.36 Aug 56.91 Sep 56.41 Oct 55.80 Dec 55.46 Jan 55.25 Mar 55.07 May 55.03 Jul 55.07 Aug 54.98 Sep 54.87 Oct 54.52 Dec 54.63 Jul 54.63 Oct 54.62 Dec 54.73 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 336.10 Dec 339.00 Jan 341.30 Mar 344.20 May 347.30 Jul 350.30 Aug 349.80 Sep 347.30 Oct 342.90 Dec 343.60 Jan 342.90 Mar 338.80 May 338.00 Jul 338.70 Aug 335.60 Sep 332.90 Oct 324.70 Dec 322.70 Jul 322.70 Oct 322.70 Dec 322.70