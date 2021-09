CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 717 3-4 Mar 728 1-2 May 732 Jul 713 1-4 Sep 714 3-4 Dec 719 3-4 Mar 721 1-2 May 712 3-4 Jul 695 3-4 Sep 693 1-2 Dec 701 1-2 Mar 701 1-2 May 701 1-2 Jul 649 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 529 1-4 Mar 537 May 541 1-4 Jul 540 1-4 Sep 510 1-2 Dec 505 1-2 Mar 512 1-2 May 515 1-2 Jul 517 Sep 478 1-2 Dec 467 1-2 Jul 476 3-4 Dec 440 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 580 Mar 569 3-4 May 558 1-2 Jul 543 3-4 Sep 479 1-4 Dec 474 1-4 Mar 474 1-4 May 474 1-4 Jul 474 1-4 Sep 474 1-4 Jul 474 1-4 Sep 474 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1284 1-4 Jan 1294 Mar 1297 1-2 May 1303 1-4 Jul 1305 3-4 Aug 1296 1-4 Sep 1269 Nov 1254 1-2 Jan 1254 3-4 Mar 1238 1-4 May 1235 Jul 1235 3-4 Aug 1229 3-4 Sep 1193 3-4 Nov 1186 1-4 Jul 1186 Nov 1139 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 57.10 Dec 57.02 Jan 57.11 Mar 57.14 May 57.07 Jul 56.89 Aug 56.46 Sep 55.94 Oct 55.39 Dec 55.14 Jan 54.93 Mar 54.72 May 54.70 Jul 54.74 Aug 54.66 Sep 54.56 Oct 54.28 Dec 54.37 Jul 54.37 Oct 54.36 Dec 54.47 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 336.60 Dec 340.10 Jan 342.80 Mar 345.80 May 349.10 Jul 352.20 Aug 351.90 Sep 349.70 Oct 345.20 Dec 345.50 Jan 345.00 Mar 341.10 May 340.50 Jul 341.50 Aug 340.10 Sep 337.40 Oct 329.10 Dec 327.10 Jul 327.10 Oct 327.10 Dec 327.10