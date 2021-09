New England 3, Chicago 2

New England 1 2 — 3 Chicago 1 1 — 2

First Half_1, New England, Kessler, 1 (Bell), 11th minute; 2, Chicago, Teran, 1 (Gimenez), 40th.

Second Half_3, New England, Bunbury, 3 (Bou), 62nd; 4, Chicago, Gimenez, 2 (Offor), 63rd; 5, New England, Gil, 3 (Buchanan), 90th+1.

Goalies_New England, Matt Turner, Brad Knighton; Chicago, Gabriel Slonina, Bobby Shuttleworth.

Yellow Cards_Teran, Chicago, 17th; Caldwell, New England, 31st; Medran, Chicago, 34th; Gil, New England, 90th+1.

Referee_Lukasz Szpala. Assistant Referees_Peter Manikowski, Claudio Badea, Edvin Jurisevic. 4th Official_Jair Marrufo.

A_7,052.

___

Lineups

New England_Matt Turner; Jonathan Bell, A. J. DeLaGarza (Brandon Bye, 69th), Henry Kessler, Christian Mafla (DeJuan Jones, 84th); Luis Caicedo, Scott Caldwell (Carles Gil, 46th), Wilfrid Kaptoum, Arnor Traustason (Tajon Buchanan, 61st); Teal Bunbury, Edward Kizza (Gustavo Bou, 46th).

Chicago_Gabriel Slonina; Jonathan Bornstein, Johan Kappelhof (Ignacio Aliseda, 60th), Chinonso Offor (Fabian Herbers, 77th), Boris Sekulic; Gaston Gimenez, Alvaro Medran (Luka Stojanovic, 76th), Federico Navarro, Miguel Navarro; Robert Beric, Carlos Teran.