Alexa
  • Directory of Taiwan
  1. Home
  2. World

Nashville 5, Miami 1

By Associated Press
2021/09/23 09:47
Nashville 5, Miami 1

Nashville 2 3 5
Miami 0 1 1

First Half_1, Nashville, Hany Mukhtar, 11 (Johnston), 6th minute; 2, Nashville, Zimmermann, 2 (Godoy), 39th.

Second Half_3, Nashville, Hany Mukhtar, 12, 48th; 4, Miami, Higuain, 10 (Pizarro), 64th; 5, Nashville, Leal, 5 (Muyl), 70th; 6, Nashville, Johnston, 1 (Cadiz), 90th+6.

Goalies_Nashville, Joe Willis, Bryan Meredith; Miami, Nick Marsman, John McCarthy.

Yellow Cards_Hany Mukhtar, Nashville, 67th; Gregore, Miami, 75th.

Referee_Jon Freemon. Assistant Referees_Kevin Klinger, Cory Richardson, Daniel Radford. 4th Official_Marcos De Oliveira.

A_13,033.

___

Lineups

Nashville_Joe Willis; Alistair Johnston, Daniel Lovitz, Jack Maher, Dave Romney, Walker Zimmermann; Anibal Godoy (Luke Haakenson, 84th), Hany Mukhtar (Alex Muyl, 68th), Randall Leal (Ake Arnaud Loba, 84th), Dax McCarty (Brian Anunga, 76th); C.J. Sapong (Jhonder Cadiz, 76th).

Miami_Nick Marsman; Kieran Gibbs (Brek Shea, 68th), Kelvin Leerdam, Christian Makoun; Jay Chapman, Gregore, Blaise Matuidi, Lewis Morgan, Rodolfo Pizarro (Sami Fouad Guediri, 88th); Julian Carranza (Robbie Robinson, 68th), Gonzalo Higuain.

Updated : 2021-09-23 11:15 GMT+08:00

MOST POPULAR

Taipei cops stumble upon woman wanted by 5 prosecutors
Taipei cops stumble upon woman wanted by 5 prosecutors
Taiwan's immigration agency addresses resident certificate transition woes
Taiwan's immigration agency addresses resident certificate transition woes
Foreign spouses, APRC holders can apply for Taiwan's stimulus vouchers today
Foreign spouses, APRC holders can apply for Taiwan's stimulus vouchers today
Taiwan decision on minimum wage likely on Oct. 8
Taiwan decision on minimum wage likely on Oct. 8
Taiwan is a country, US should stop 'strategic ambiguity'
Taiwan is a country, US should stop 'strategic ambiguity'
Mid-Autumn Festival to be observed in Taiwan this Tuesday
Mid-Autumn Festival to be observed in Taiwan this Tuesday
COVID case visited shopping malls, watched movie in Greater Taipei
COVID case visited shopping malls, watched movie in Greater Taipei
Ukrainian swimmer rescued off Taiwan's north coast
Ukrainian swimmer rescued off Taiwan's north coast
Video shows 15 high-rises blasted to smithereens in China's Kunming
Video shows 15 high-rises blasted to smithereens in China's Kunming
New COVID cluster infection reported in New Taipei City
New COVID cluster infection reported in New Taipei City