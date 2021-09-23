Nashville 5, Miami 1

|Nashville
|2
|3
|—
|5
|Miami
|0
|1
|—
|1
First Half_1, Nashville, Hany Mukhtar, 11 (Johnston), 6th minute; 2, Nashville, Zimmermann, 2 (Godoy), 39th.
Second Half_3, Nashville, Hany Mukhtar, 12, 48th; 4, Miami, Higuain, 10 (Pizarro), 64th; 5, Nashville, Leal, 5 (Muyl), 70th; 6, Nashville, Johnston, 1 (Cadiz), 90th+6.
Goalies_Nashville, Joe Willis, Bryan Meredith; Miami, Nick Marsman, John McCarthy.
Yellow Cards_Hany Mukhtar, Nashville, 67th; Gregore, Miami, 75th.
Referee_Jon Freemon. Assistant Referees_Kevin Klinger, Cory Richardson, Daniel Radford. 4th Official_Marcos De Oliveira.
A_13,033.
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Nashville_Joe Willis; Alistair Johnston, Daniel Lovitz, Jack Maher, Dave Romney, Walker Zimmermann; Anibal Godoy (Luke Haakenson, 84th), Hany Mukhtar (Alex Muyl, 68th), Randall Leal (Ake Arnaud Loba, 84th), Dax McCarty (Brian Anunga, 76th); C.J. Sapong (Jhonder Cadiz, 76th).
Miami_Nick Marsman; Kieran Gibbs (Brek Shea, 68th), Kelvin Leerdam, Christian Makoun; Jay Chapman, Gregore, Blaise Matuidi, Lewis Morgan, Rodolfo Pizarro (Sami Fouad Guediri, 88th); Julian Carranza (Robbie Robinson, 68th), Gonzalo Higuain.