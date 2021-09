New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Oct 2652 Up 47 Dec 2678 Up 43 Dec 2623 2661 2614 2652 Up 47 Mar 2653 2684 2643 2678 Up 43 May 2657 2685 2647 2680 Up 41 Jul 2644 2674 2643 2667 Up 41 Sep 2629 2657 2629 2648 Up 39 Dec 2622 2639 2616 2633 Up 35 Mar 2621 2630 2620 2626 Up 29 May 2622 Up 29 Jul 2620 Up 29