CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 690 1-4 Mar 701 May 705 Jul 692 1-2 Sep 695 1-4 Dec 701 1-2 Mar 703 1-2 May 694 Jul 675 3-4 Sep 665 3-4 Dec 678 1-4 Mar 678 1-4 May 678 1-4 Jul 633 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 517 Mar 525 May 530 Jul 529 1-2 Sep 501 Dec 497 Mar 504 1-4 May 507 3-4 Jul 509 1-2 Sep 475 3-4 Dec 466 1-2 Jul 476 Dec 437 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 532 3-4 Mar 531 May 530 Jul 524 1-2 Sep 466 Dec 450 3-4 Mar 450 3-4 May 450 3-4 Jul 450 3-4 Sep 450 3-4 Jul 450 3-4 Sep 450 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1274 Jan 1282 3-4 Mar 1287 1-4 May 1293 1-2 Jul 1297 1-4 Aug 1288 3-4 Sep 1262 1-2 Nov 1249 Jan 1249 1-4 Mar 1233 1-4 May 1229 3-4 Jul 1229 3-4 Aug 1223 3-4 Sep 1187 3-4 Nov 1184 3-4 Jul 1185 1-2 Nov 1131 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 55.32 Dec 55.29 Jan 55.37 Mar 55.42 May 55.41 Jul 55.31 Aug 54.98 Sep 54.58 Oct 54.12 Dec 53.90 Jan 53.72 Mar 53.54 May 53.55 Jul 53.60 Aug 53.52 Sep 53.42 Oct 53.15 Dec 53.24 Jul 53.24 Oct 53.23 Dec 53.34 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 337.90 Dec 341.80 Jan 344.40 Mar 347.30 May 351.00 Jul 354.50 Aug 354.00 Sep 351.90 Oct 347.30 Dec 347.70 Jan 347.10 Mar 343.60 May 343.10 Jul 343.90 Aug 341.30 Sep 338.60 Oct 332.50 Dec 330.60 Jul 330.60 Oct 330.60 Dec 330.60