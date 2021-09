CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 700 3-4 Mar 711 1-2 May 715 Jul 699 3-4 Sep 702 1-4 Dec 708 1-4 Mar 710 1-4 May 699 1-4 Jul 679 3-4 Sep 669 3-4 Dec 682 Mar 682 May 682 Jul 632 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 521 3-4 Mar 529 3-4 May 534 1-2 Jul 533 1-2 Sep 505 1-2 Dec 501 3-4 Mar 508 3-4 May 512 Jul 513 1-4 Sep 478 1-4 Dec 466 3-4 Jul 476 Dec 436 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 532 1-4 Mar 531 May 530 1-4 Jul 524 1-4 Sep 474 Dec 458 3-4 Mar 458 3-4 May 458 3-4 Jul 458 3-4 Sep 458 3-4 Jul 458 3-4 Sep 458 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1262 1-2 Jan 1271 3-4 Mar 1276 1-4 May 1282 1-2 Jul 1286 Aug 1278 Sep 1252 1-2 Nov 1240 Jan 1239 3-4 Mar 1223 1-4 May 1219 3-4 Jul 1220 Aug 1214 Sep 1178 Nov 1176 1-2 Jul 1177 1-4 Nov 1114 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 54.91 Dec 54.87 Jan 54.99 Mar 55.08 May 55.12 Jul 55.05 Aug 54.75 Sep 54.35 Oct 53.88 Dec 53.66 Jan 53.48 Mar 53.29 May 53.31 Jul 53.38 Aug 53.31 Sep 53.22 Oct 52.95 Dec 53.04 Jul 53.04 Oct 53.03 Dec 53.14 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 336.10 Dec 339.80 Jan 342.40 Mar 345.30 May 348.90 Jul 352.20 Aug 351.90 Sep 350.10 Oct 345.70 Dec 346.20 Jan 346.00 Mar 342.50 May 342.00 Jul 342.90 Aug 340.30 Sep 337.60 Oct 331.60 Dec 329.60 Jul 329.60 Oct 329.60 Dec 329.60