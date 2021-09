List of inactive players for NFL games in Week 2

BUFFALO AT MIAMI

Bills: DE Boogie Basham; OL Tommy Doyle; DT Harrison Phillips; DE Efe Obada; LB Andre Smith.

Dolphins: CB Elijah Campbell; WR Will Fuller; CB Noah Igbinoghene; OL Greg Little; TE Hunter Long; CB Trill Williams.

SAN FRANCISCO AT PHILADELPHIA

49ers: CB Emmanuel Moseley (knee); CB Ambry Thomas; DT Zach Kerr; OL Aaron Banks.

Eagles: QB Gardner Minshew; S Rodney McLeod (knee); CB Mac McCain; T/G Brett Toth; DT Marlon Tuipulotu.

DENVER AT JACKSONVILLE

Broncos: G Graham Glasgow (illness); CB Kary Vincent; S Jamar Johnson; OT Cam Fleming; TE Andrew Beck; DL McTelvin Agim.

Jaguars: CB Tre Herndon (knee); DE/LB Lerentee McCray (hamstring); DE/LB Jordan Smith (knee); OT Walker Little; TE Jacob Hollister; DT Jay Tufele.

NEW ENGLAND AT NEW YORK JETS

Patriots: OT Trent Brown (calf); OLB Kyle Van Noy (throat); RB Rhamondre Stevenson; DB Shaun Wade; TE Devin Asiasi; LB Ronnie Perkins (shoulder).

Jets: WR Jamison Crowder (groin); WR Denzel Mims; RB Josh Adams; RB La’Mical Perine; LB Jamien Sherwood (ankle); DL Jonathan Marshall; CB Jason Pinnock.

NEW ORLEANS AT CAROLINA

Saints: CB Marshon Lattimore (hand); S C.J. Gardner-Johnson LB (knee); DE Tonah Kpassagnon (calf); C Erik McCoy (calf); LB Pete Werner (hamstring); QB Ian Book; DT Montravius Adams.

Panthers: WR Shi Smith; DT Phil Hoskins; G Michael Jordan; G Deonte Brown; OT Trent Scott; TE Colin Thompson; DE Darryl Johnson.

HOUSTON AT CLEVELAND

Texans: QB Deshaun Watson (not injury related); WR Anthony Miller; TE Brevin Jordan; DB Jimmy Moreland; RB Scottie Phillips; DL Jonathan Greenard; DL Demarcus Walker.

Browns: WR Odell Beckham Jr. (knee); S Richard LeCounte III; LB Tony Fields II; T Chris Hubbard (triceps); DT Tommy Togiai.

LOS ANGELES RAMS AT INDIANAPOLIS

Rams: QB Bryce Perkins; WR Ben Skowronek (forearm); TE Brycen Hopkins; OL Alaric Jackson; DL Bobby Brown III; S JuJu Hughes.

Colts: CB Xavier Rhodes (calf); RT Braden Smith (foot); DT Chris Williams; OL Will Fries; DE Isaac Rochell; WR Parris Campbell (abdomen).

LAS VEGAS AT PITTSBURGH

Raiders: RB Josh Jacobs (toe, ankle); S Roderic Teamer (ankle); LB Nick Kwiatkoski (concussion); OG Jordan Simmons; G Richie Incognito (calf); TE Nick Bowers; DT Damion Square.

Steelers: CB Joe Haden (groin); LB Devin Bush (groin); QB Dwayne Haskins; DT Carlos Davis (knee), OL Rashaad Coward.

CINCINNATI AT CHICAGO

Bengals: WR Trenton Irwin, CB Trae Waynes (hamstring); CB Nick McCloud; G D’Ante Smith; OT Fred Johnson; DT Tyler Shelvin.

Bears: QB Nick Foles; DL Eddie Goldman (knee); WR Breshad Perriman; LB Trevis Gipson; OL Alex Taylor; TE Jesper Horsted.

