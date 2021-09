CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 708 3-4 Mar 719 3-4 May 722 3-4 Jul 703 3-4 Sep 706 Dec 711 3-4 Mar 713 May 702 Jul 682 1-4 Sep 672 1-4 Dec 684 1-4 Mar 684 1-4 May 684 1-4 Jul 645 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 527 1-4 Mar 534 1-4 May 538 1-4 Jul 536 1-4 Sep 507 Dec 503 Mar 510 May 513 Jul 514 1-4 Sep 476 1-4 Dec 465 1-4 Jul 474 1-2 Dec 436 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 542 3-4 Mar 538 May 536 Jul 527 3-4 Sep 477 1-2 Dec 462 1-4 Mar 462 1-4 May 462 1-4 Jul 462 1-4 Sep 462 1-4 Jul 462 1-4 Sep 462 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1284 Jan 1293 Mar 1297 1-4 May 1302 1-2 Jul 1305 Aug 1296 1-2 Sep 1270 1-4 Nov 1255 3-4 Jan 1256 Mar 1239 May 1235 1-2 Jul 1235 3-4 Aug 1229 3-4 Sep 1191 3-4 Nov 1189 1-4 Jul 1190 Nov 1127 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 56.29 Dec 56.26 Jan 56.36 Mar 56.43 May 56.42 Jul 56.26 Aug 55.88 Sep 55.42 Oct 54.92 Dec 54.66 Jan 54.47 Mar 54.28 May 54.30 Jul 54.37 Aug 54.30 Sep 54.21 Oct 53.91 Dec 54.00 Jul 54.00 Oct 53.99 Dec 53.59 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 338.50 Dec 342.20 Jan 344.40 Mar 346.70 May 349.90 Jul 353.20 Aug 352.80 Sep 350.90 Oct 346.40 Dec 347.00 Jan 346.80 Mar 342.90 May 342.40 Jul 343.20 Aug 340.60 Sep 337.90 Oct 332.10 Dec 330.40 Jul 330.40 Oct 330.40 Dec 330.40