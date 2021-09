New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Oct 2665 Up 8 Dec 2688 Up 8 Dec 2663 2672 2635 2665 Up 8 Mar 2684 2695 2661 2688 Up 8 May 2684 2688 2657 2682 Up 6 Jul 2667 2667 2641 2662 Up 3 Sep 2643 2643 2629 2639 unch Dec 2617 2619 2609 2617 Down 4 Mar 2603 2604 2603 2604 Down 3 May 2596 Down 2 Jul 2594 Down 3