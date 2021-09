AMERICAN LEAGUE

Minnesota 401 000 000 0 — 5 9 0 New York 000 001 130 1 — 6 5 0

(10 innings)

Gant, Farrell (1), Thielbar (4), Barraclough (5), Duffey (6), Colomé (8), Garza Jr. (10) and Jeffers; Gil, Heaney (7), Abreu (8), Chapman (9), Holmes (10) and Higashioka, Sánchez. W_Holmes 8-3. L_Garza Jr. 1-3. HRs_Minnesota, Polanco (30), Sanó (27), Buxton (14). New York, Gallo (33), Judge (33).

___