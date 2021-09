CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 674 1-2 Dec 687 Mar 697 May 702 1-4 Jul 690 1-4 Sep 693 1-4 Dec 699 3-4 Mar 702 May 690 1-4 Jul 670 1-4 Sep 660 1-4 Dec 672 1-4 Mar 672 1-4 May 672 1-4 Jul 633 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 496 3-4 Dec 513 1-4 Mar 522 May 527 1-4 Jul 526 1-2 Sep 501 Dec 498 1-2 Mar 505 May 508 3-4 Jul 510 3-4 Sep 477 1-2 Dec 467 Jul 476 Dec 436 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 492 1-4 Dec 510 1-4 Mar 508 1-2 May 506 3-4 Jul 502 Sep 456 1-4 Dec 462 Mar 462 May 462 Jul 462 Sep 462 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1272 1-2 Nov 1284 3-4 Jan 1293 1-2 Mar 1298 May 1304 1-2 Jul 1308 1-2 Aug 1299 1-4 Sep 1272 1-4 Nov 1258 Jan 1258 1-2 Mar 1245 3-4 May 1243 3-4 Jul 1244 3-4 Aug 1238 3-4 Sep 1200 3-4 Nov 1191 1-4 Jul 1192 Nov 1133 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 55.80 Oct 55.80 Dec 55.99 Jan 56.05 Mar 56.07 May 56.08 Jul 56.01 Aug 55.68 Sep 55.29 Oct 54.86 Dec 54.65 Jan 54.45 Mar 54.21 May 54.22 Jul 54.32 Aug 54.24 Sep 54.16 Oct 53.99 Dec 54.08 Jul 54.08 Oct 54.07 Dec 53.67 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 344.70 Oct 341.50 Dec 345.20 Jan 347.10 Mar 349.80 May 353.40 Jul 357.30 Aug 357.30 Sep 355.10 Oct 350.00 Dec 350.50 Jan 350.50 Mar 347.80 May 346.90 Jul 347.40 Aug 344.80 Sep 342.10 Oct 336.10 Dec 333.90 Jul 333.90 Oct 333.90 Dec 333.90