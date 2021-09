New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2677 Up 34 Oct 2637 Up 34 Dec 2656 Up 28 Dec 2599 2650 2599 2637 Up 34 Mar 2628 2671 2627 2656 Up 28 May 2625 2663 2624 2649 Up 24 Jul 2612 2647 2612 2635 Up 23 Sep 2621 2628 2616 2619 Up 23 Dec 2614 2614 2598 2602 Up 23 Mar 2588 Up 24 May 2574 Up 24 Jul 2573 Up 24