Turkey 3, China 0 (25-21, 25-14, 25-14)

Turkey_Spiker-E. Erdem Dundar (8-11), Z. Gunes (8-13), H. Baladin (9-13) (won-total attempts); Blocker-E. Erdem Dundar (4-16), Z. Gunes (3-14), E. Karakurt (1-3), H. Baladin (1-1); Server-E. Erdem Dundar (1-11), C. Ozbay (2-17), Z. Gunes (0-11), E. Karakurt (1-9), H. Baladin (0-15), M. Ismailoglu (0-10); Scorer-E. Karakurt (18-39).

China_Spiker-Zhu T. (3-15), Gong X. (6-15), Zhang C. (9-21) (won-total attempts); Blocker-Zhu T. (1-5), Yuan X. (1-3), Yan N. (0-6), Gong X. (0-6), Zhang C. (2-10), Ding X. (0-7); Server-Zhu T. (0-4), Li Y. (0-5), Yuan X. (1-7), Yan N. (0-7), Wang Y. (0-3), Gong X. (0-7), Zhang C. (2-9), Ding X. (0-5); Scorer-Zhang C. (13-40).

Referees_Susana Rodriguez, Spain. Luis Gerardo Macias, Mexico. Taoufik Boudaya, Tunisia.