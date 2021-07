Olympic Tennis Results

Sunday At Utsubo Tennis Center Tokyo Surface: Hardcourt outdoor TOKYO (AP) _ Results Sunday from Olympic Tournament Women Singles at Utsubo Tennis Center (seedings in parentheses): Men's Singles Round of 64

Karen Khachanov (12), Russia, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 3-6, 6-1, 6-2.

James Duckworth, Australia, def. Lukas Klein, Slovakia, 5-7, 6-3, 7-6 (4).

Hubert Hurkacz (7), Poland, def. Luke Saville, Australia, 6-2, 6-4.

Alexander Zverev (4), Germany, def. Yen-hsun Lu, Taiwan, 6-1, 6-3.

Daniel Elahi Galan, Colombia, def. Mohamed Safwat, Egypt, 7-5, 6-1.

Liam Broady, Britain, def. Francisco Cerundolo, Argentina, 7-5, 6-7 (4), 6-2.

Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, def. Federico Coria, Argentina, 7-6 (4), 7-5.

Women's Singles

Round of 64

Karolina Pliskova (5), Czech Republic, def. Alize Cornet, France, 6-1, 6-3.

Aryna Sabalenka (3), Belarus, def. Magda Linette, Poland, 6-2, 6-1.

Camila Giorgi, Italy, def. Jennifer Brady (11), United States, 6-3, 6-2.

Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Ashleigh Barty (1), Australia, 6-4, 6-3.

Wang Qiang, China, def. Veronica Cepede Royg, Paraguay, 6-4, 6-3.

Nadia Podoroska, Argentina, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 7-6 (4), 1-3, ret.

Fiona Ferro, France, def. Anastasija Sevastova, Latvia, 2-6, 6-4, 6-2.

Carla Suarez Navarro, Spain, def. Ons Jabeur, Tunisia, 6-4, 6-1.

Ekaterina Alexandrova, Russia, def. Elise Mertens (12), Belgium, 4-6, 6-4, 6-4.

Naomi Osaka (2), Japan, def. Zheng Saisai, China, 6-1, 6-4.

Alison van Uytvanck, Belgium, def. Ivana Jorovic, Serbia, 6-3, 6-2.

Garbine Muguruza (7), Spain, def. Veronika Kudermetova, Russia, 7-5, 7-5.

Elena Vesnina, Russia, def. Jelena Ostapenko, Latvia, 6-4, 6-7 (2), 6-4.

Men's Doubles

Round of 32

Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (3), Colombia, def. Pablo Carreno Busta and Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 6-2, 6-4.

Women's Doubles

Round of 32

Lyudmyla Kichenok and Nadiia Kichenok, Ukraine, def. Sania Mirza and Ankita Raina, India, 0-6, 7-6 (0), 10-8.

Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova (1), Czech Republic, def. Chieh-Yu Hsu and Yu-Chieh Hsieh, Taiwan, 6-2, 6-1.

Bethanie Mattek-Sands and Jessica Pegula (4), United States, def. Magda Linette and Alicja Rosolska, Poland, 6-1, 6-3.