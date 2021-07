CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 684 Dec 693 1-2 Mar 701 May 702 1-4 Jul 686 3-4 Sep 689 1-4 Dec 694 1-2 Mar 697 May 688 Jul 663 1-4 Sep 663 1-4 Dec 663 1-4 Mar 663 1-4 May 663 1-4 Jul 634 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 547 1-4 Dec 543 Mar 551 May 555 Jul 555 1-4 Sep 507 1-4 Dec 491 1-4 Mar 498 1-2 May 502 3-4 Jul 505 1-4 Sep 465 Dec 457 1-4 Jul 467 1-4 Dec 421 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 461 1-2 Dec 457 3-4 Mar 454 3-4 May 454 1-4 Jul 453 1-2 Sep 453 1-2 Dec 443 Mar 443 May 443 Jul 443 Sep 443 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1401 Sep 1355 3-4 Nov 1351 3-4 Jan 1356 1-2 Mar 1345 1-2 May 1342 Jul 1340 3-4 Aug 1323 Sep 1277 1-4 Nov 1249 1-2 Jan 1250 1-2 Mar 1236 May 1232 Jul 1232 3-4 Aug 1229 1-4 Sep 1180 1-2 Nov 1169 Jul 1169 3-4 Nov 1107 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 65.66 Sep 64.40 Oct 63.58 Dec 63.23 Jan 62.68 Mar 61.78 May 60.93 Jul 60.32 Aug 59.52 Sep 58.60 Oct 57.67 Dec 57.39 Jan 57.17 Mar 56.91 May 56.77 Jul 56.69 Aug 56.63 Sep 56.55 Oct 56.42 Dec 56.55 Jul 57.15 Oct 57.13 Dec 57.11 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 353.60 Sep 353.10 Oct 352.40 Dec 356.20 Jan 356.40 Mar 355.10 May 354.50 Jul 356.00 Aug 354.30 Sep 348.90 Oct 342.00 Dec 341.50 Jan 340.20 Mar 336.60 May 336.00 Jul 336.40 Aug 334.60 Sep 329.50 Oct 321.50 Dec 318.50 Jul 318.50 Oct 318.50 Dec 318.50