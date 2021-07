BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2364 Up 3 Sep 2313 2336 2299 2321 Up 4 Oct 2364 Up 3 Dec 2358 2380 2346 2364 Up 3 Mar 2376 2397 2367 2385 Up 5 May 2389 2411 2384 2399 Up 3 Jul 2403 2422 2398 2409 Down 2 Sep 2417 2433 2413 2420 Down 6 Dec 2419 2438 2417 2424 Down 4 Mar 2422 2440 2422 2429 Down 2 May 2446 2446 2439 2439 Down 4