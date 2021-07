CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 692 1-4 Dec 701 1-2 Mar 708 1-4 May 708 3-4 Jul 691 Sep 693 Dec 698 1-2 Mar 701 1-4 May 692 3-4 Jul 668 3-4 Sep 668 3-4 Dec 668 3-4 Mar 668 3-4 May 668 3-4 Jul 640 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 564 1-2 Dec 561 1-4 Mar 568 3-4 May 572 1-2 Jul 571 3-4 Sep 517 1-2 Dec 500 1-4 Mar 507 1-2 May 511 1-4 Jul 513 1-2 Sep 470 1-2 Dec 458 1-4 Jul 468 1-4 Dec 422 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 454 1-2 Dec 450 3-4 Mar 448 1-4 May 448 Jul 447 1-2 Sep 447 1-2 Dec 436 1-2 Mar 436 1-2 May 436 1-2 Jul 436 1-2 Sep 436 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1416 1-4 Sep 1369 Nov 1362 1-4 Jan 1366 1-2 Mar 1352 May 1346 1-2 Jul 1344 Aug 1326 1-2 Sep 1282 1-4 Nov 1255 Jan 1255 3-4 Mar 1241 1-4 May 1237 3-4 Jul 1238 1-2 Aug 1235 Sep 1186 1-4 Nov 1170 1-4 Jul 1171 Nov 1108 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 65.00 Sep 63.53 Oct 62.43 Dec 61.96 Jan 61.33 Mar 60.35 May 59.46 Jul 58.83 Aug 57.99 Sep 57.07 Oct 56.19 Dec 55.93 Jan 55.68 Mar 55.43 May 55.28 Jul 55.20 Aug 55.15 Sep 55.07 Oct 54.94 Dec 55.09 Jul 55.69 Oct 55.68 Dec 55.66 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 363.20 Sep 362.80 Oct 362.40 Dec 366.00 Jan 366.00 Mar 363.80 May 362.80 Jul 364.10 Aug 361.90 Sep 356.50 Oct 350.30 Dec 349.60 Jan 348.70 Mar 344.90 May 344.30 Jul 344.70 Aug 342.90 Sep 337.80 Oct 330.80 Dec 327.80 Jul 327.80 Oct 327.80 Dec 327.80